Московский зоопарк с 1 мая объявил скидку на утренние посещения

Москва, , 12:18 — REGNUM Акция «Бодрое утро» будет проводиться в Московском зоопарке с 1 мая по 31 августа 2017 года, сообщили 25 апреля в пресс-службе мэра Москвы.

Зоопарк будет в мае и на протяжении всех летних месяцев открываться на полтора часа раньше. Для посетителей с 07:30 до 08:30 мск стоимость входного билета составит 300 рублей (вместо 500 рублей).

«Мы рассчитываем, что акция «Бодрое утро» в Московском зоопарке будет интересна всем. Ведь именно ранним утром животные особенно активны», — сообщили в пресс-службе московского зоопарка.

В зоопарке отметили, что, проснувшись, животные выходят из норок, общаются друг с другом, играют. К тому же некоторых животных — дальневосточного леопарда, рысь, пуму, волка, кота-манула — днем посмотреть сложно, потому что в это время они спят, зато их можно увидеть утром.

Отмечается, что с 07:30 мск посетители смогут побывать на открытой территории зоопарка, при этом павильоны будут работать в прежнем режиме — с 09:00 до 20:00 мск.

Посмотреть на животных в неурочное время можно также в режиме онлайн. Трансляции идут на сайте зоопарка, благодаря веб-камерам, которые установлены в вольерах голубоглазой тигрицы, горилл, сурикатов и других питомцев.

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