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Наказание чиновнику за непригодное жильё для сирот на Дону огласит суд

Общество

Служителям Фемиды передано уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора – начальника управления архитектуры и градостроительства Новочеркасска Василия Кузьменко

Ростов-на-Дону, 25 апреля 2017, 12:14 — REGNUM  

Дело о непригодном жилье для детей-сирот, ставшем роковым для главного архитектора Новочеркасска, близится к завершению. В суд переданы материалы в отношении начальника управления архитектуры и градостроительства столицы донского казачества Василия Кузьменко. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Ростовской области 25 апреля.

Так, чиновник обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до четырех лет. Не исключено, что служители Фемиды приговорят Кузьменко к денежному штрафу.

Следователи полагают, что в 2015 году чиновник незаконно выдал одному из предпринимателей разрешение на реконструкцию здания бывшей столовой в многоквартирный жилой дом. Квартиры здесь предназначались детям-сиротам. Затем было выдано и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Но, как выяснилось, 26 квартир в жилом доме по улице Центральная, 7 оказались непригодными для проживания.

Напомним, ранее по этому же делу под суд пошёл бывший руководитель департамента строительства и городского развития Новочеркасска Геннадий Зацепилов, который причинил ущерб муниципальному бюджету более чем на 24,5 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , в ходе проверки было выявлено, что газа в квартирах нет, как и полноценных кухонь, а также обнаружена общая вентиляция с жилой комнатой. Строительно-техническая экспертиза также показала, что квартиры не соответствуют проекту, санитарно-техническим, пожарным и строительным нормам.

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