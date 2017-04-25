В Госдуме поддержали требование Аксенова об уходе ректора КФУ в отставку

Симферополь, , 12:17 — REGNUM Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек поддержал слова главы республики Сергея Аксёнова о том, что ректору Крымского федерального университета Сергею Доничу необходимо уйти в отставку. Об этом парламентарий написал в своем Facebook.

«Поддерживаю мнение главы республики, давшего отрицательную оценку деятельности ректора КФУ C. Донича», — заявил Бальбек.

Он также прокомментировал акцию протеста студентов КФУ 24 апреля, которая прошла у здания, где проходила пресс-конференция Сергея Донича. В ходе акции студенты пожаловались на плохое состояние общежитий КФУ, отсутствие качественной спортивной инфраструктуры, кадровой политики ректора, маленького размера стипендий и даже нецелесообразное освоение средств по ФЦП.

«Вероятно, сложившаяся в университете ситуация с размером стипендий и условиями проживания в общежитии уже зрела не один день, что и закончилось сегодняшним пикетом студентов вуза», — отметил депутат, подчеркнув, что его порадовала активная позиция молодёжи, которые «не побоялись и открыто выразили своё недоверие ректору».

«Что касается заявления пикетчиков о нецелевом расходовании руководством университета бюджетных средств, то я думаю, что этим вопросом займутся компетентные органы, которые и дадут надлежащую правовую оценку данному факту», — добавил он.

Напомним, 20 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что он как председатель наблюдательного совета КФУ не доверяет ректору и предложил ему самостоятельно написать заявление об увольнении.

24 апреля глава Крыма заявил о намерении созвать 5 мая заседание по вопросу освобождения Сергея Донича от должности. Между тем, оценку работы ректора Крымского федерального университета Аксеновым поддержала также депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

В свою очередь, Донич назвал эти слова «личным мнением главы», отказавшись от дальнейших комментариев.

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