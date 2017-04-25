В Колумбии расследуют смерть подростков, игравших в опасную онлайн-игру

Богота, , 12:14 — REGNUM Следственный отдел уголовного розыска Национальной полиции Колумбии расследует гибель троих подростков, которые могут быть связаны с виртуальной «игрой», сообщает интернет-портал TERRA.

«Мы проверяем причастность игры к трем событиям, которые произошли в Колумбии. Идет расследование причин событий, которые произошли с этими детьми», — сообщил журналистам глава следственного отдела Хорхе Луис Варгас.

Подобно ролевой игре, в онлайн-игре участникам предлагается ряд заданий, последним из которых, как предполагается, становится самоубийство.

Чиновник сообщил, что эта игра ведется, в основном, в закрытых группах в социальных сетях и чаще всего в нее попадают подростки с выраженной замкнутостью и другими психологическими проблемами.

Варгас не подтвердил, что гибель троих подростков в Боготе, а также в департаментах Норте-де-Сантандер на северо-востоке страны и Валье-дель-Каука на юго-западе связаны с этой игрой, однако отметил, что этими случаями уже заинтересовался Интерпол.

«В большинстве случаев для игры выбирают тихих беспокойных подростков с проблемами в семье или со здоровьем. В ряде случаев фиксируются угрозы подросткам, отказывающимся выполнять задания. Кроме того, детьми манипулируют с помощью подстрекательства к нанесению себе вреда», — объяснил глава следственного отдела колумбийского уголовного розыска.

Также Варгас предупредил семьи и учителей о влиянии этого явления, которое он описал как «киберподстрекательство к физическому вреду» и добавил, что, несмотря на то, что эта игра была обнаружена в России несколько лет назад, в Колумбии сведения о ее присутствии начали появляться только несколько недель назад.

«Данная игра угрожает жизни детей, призывает детей к самоубийству. Родители, будьте начеку!» — призвала, со своей стороны, генеральный директор Колумбийского института благосостояния семьи Кристина Пласас.

Высокопоставленный чиновник отметила, что «дети в возрасте до 14 лет не в состоянии распознать те опасности, которые существуют в сети», поэтому родителям необходимо принимать меры, чтобы защитить их от «опасностей Интернета».

Напомним, что данное онлайн-явление проявилось и в других странах Южной Америки. Так, в Бразилии власти расследуют серию смертей подростков и несколько попыток самоубийства, связанных с данной игрой, что вызвало большую тревогу и повышенную бдительность в обществе.