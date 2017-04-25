Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 10 мая

Москва, , 11:41 — REGNUM Профилактические отключения горячей воды в жилых домах российской столицы начнутся с 10 мая 2017 г. Об этом сообщается на официальном сайте «Московской объединенной энергетической компании» («МОЭК»).

«Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего работами будут охвачены 71 000 зданий, в том числе около 33 000 жилых домов.

«В 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 г. горячая вода отключаться не будет», — говорится в сообщении.

До 25 августа 2017 года мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду должны быть завершены.

Читайте также: СГК завершила отопительный сезон в Рубцовске