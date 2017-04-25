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В Киргизии за три года усыновили свыше 3 тысяч детей

Общество

В стране насчитывается более 130 тысяч детей-сирот и детей, воспитываемых только одним родителем

Бишкек, 25 апреля 2017, 11:39 — REGNUM  В настоящее время 130 229 человек или 6,5% несовершеннолетних граждан Киргизии являются сиротами или детьми из неполных семей. Об этом говорится в докладе Министерства труда и социального развития Киргизской Республики, пишет ИА «КирТАГ».

По имеющимся данным, 113 944 ребенка получают пенсии по утере кормильца, а остальные, в том числе 1030 детей-сирот — ежемесячное социальное пособие.

Также было отмечено, что за три минувших года граждане Киргизии усыновили 3072 ребенка. Кроме того, в указанный период были переданы под опеку 3110 детей и в фостерные семьи (временные семьи, куда ребенок попадает, чтобы позже вернуться в родную семью — прим. ред.) попали еще 54 ребенка.

«На сегодняшний день в девяти фостерных семьях воспитывается 17 детей, остальные дети воссоединены с семьями или переданы на усыновление», — цитирует ИА «Knews» социальное ведомство.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии размер социального пособия, ежемесячно выделяемого на содержание детей-сирот, составляет 2 тыс. сомов (1,67 тыс. рублей по текущему курсу). Потерявшие кормильца несовершеннолетние киргизстанцы получают от государства по 1 тыс. сомов (0,83 тыс. рублей) в месяц.

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Проблема сиротства
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