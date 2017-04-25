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Подаренный Путиным префектуре Акита кот «приобретает японские черты»

Общество

Губернатор японской префектуры Акита отправил президенту РФ Владимиру Путину щенка породы акита-ину

Токио, 25 апреля 2017, 11:21 — REGNUM  Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ посетил форум представителей региональных заксобраний стран Северо-Восточной Азии, в ходе которого рассказал о судьбе подаренного президентом РФ Владимиром Путиным кота сибирской породы по кличке Мир. Об этом говорится в сообщении, которое обнародовано на официальном сайте Законодательного собрания Приморского края.

«Он (губернатор префектуры Акита) обрадовался общению с представителями российской делегации, — говорится в сообщении. — Он рассказал, что очень привязался к российскому Миру. Кот взрослеет на глазах».

Отмечается, что после того как на официальном сайте префектуры Акита появились последние фотографии кота, многие отметили, что «его морда приобретает уже японские черты».

Напомним, губернатор японской префектуры Акита отправил президенту РФ Владимиру Путину щенка породы акита-ину в знак благодарности за помощь России при ликвидации последствий землетрясений и цунами 2012 года.

В свою очередь, российский лидер передал японскому губернатору сибирского кота, которого новые хозяева назвали Мир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в префектуре Акита (Япония) прошел форум председателей региональных законодательных собраний стран Северо-Восточной Азии. На мероприятии собрались 12 делегаций из Японии, РФ, Китая, Монголии и Южной Кореи.

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