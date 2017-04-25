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Питьевая вода по графику: На Южном Урале прервано водоснабжение

Общество

Объекты социальной сферы и жителей переводят на потребление воды по графику

Локомотивный, Челябинская область, 25 апреля 2017, 11:06 — REGNUM  Жители поселка Локомотивный Карталинского района Челябинской области перешли на потребление привозной питьевой воды. Вторую неделю снабжение граждан и объектов социальной сферы осуществляется по графику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В челябинском поселке Локомотивный вот уже десять дней отсутствует питьевая вода в водопроводе. Жители лишились её после прорыва водоносного трубопровода. В настоящее время требуется замена 250 метров трубы диаметром 400 мм. Водоснабжение поселка осуществляется с помощью автоцистерн. Под угрозой находится теплоснабжение населенного пункта. В настоящее время в местную котельную теплоноситель (вода) поступает из резервного резервуара.

К решению проблемы централизованного водоснабжения, с которой не справляются власти муниципалитета, подключится заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

«Пошла уже вторая неделя, как местные власти не могут решить там проблему. Это стыдно и уже не смешно! Я думаю, что все дело — в уровне компетенции и квалификации специалистов на местах. Прошу Сергея Вернеровича профессионально подключиться к решению этого вопроса. Сейчас поселку Локомотивному нужна вода, на постоянной основе, а не кое-как, с перебоями. Водоснабжение поселка необходимо восстановить в течение двух суток», — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, проблема водоснабжения стала одной острейших на Южном Урале. Периодически сталкиваются с нарушением централизованного водоснабжения населенные пункты в Челябинской области в виду износа системы водоснабжения и водоотведения. Однако за последний год и в крупных населенных пунктах, из-за деградации водоканализационной системы, возникают значительные перебои в снабжении водой жителей и объектов социальной сферы.

Так, летом 2016 года при наступлении аномально высокой температуры воздуха был лишен централизованного водоснабжения на несколько дней город Южноуральск. Весной 2017 года город Троицк остался без питьевой воды в кранах домов по причине превышения ПДК по марганцу. Поселки Копейского городского округа постоянно страдают от отсутствия регулярной подачи воды для нужд жителей.

Одной из причин называется износ очистных сооружений и водопровода, которые не справляются с нагрузкой из-за существенного износа оборудования.

В связи с этим одни чиновники заявляют о необходимости повышения тарифов на водоканализационные услуги, а другие предлагают реализовать передачу муниципальных предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, в частные руки.

Читайте ранее в этом сюжете: Деградация окраин: Челябинский Троицк уже три недели без питьевой воды

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