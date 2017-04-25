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В Ярославской области «Скорую помощь» защитит Росгвардия

Общество

Тревожные кнопки хотят вывести на пульты вневедомственной охраны

Скорая помощь
Иллюстрация: Pixabay.com
Скорая помощь

Ярославль, 25 апреля 2017, 10:58 — REGNUM  Росгвардия собирается установить в Ярославской области на машины «Скорой помощи» тревожные кнопки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Предложение высказал во время своего визита в Ярославль директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

«В подразделениях Росгвардии имеется аппаратура, которая принимает тревожные сообщения, передаваемые из машин скорой помощи. Принцип действия прост. Медработник нажимает кнопку, дежурный принимает сигнал и отправляет группу на задержание. Система уже работает в Омске. В настоящее время мы тестируем оборудование еще в ряде регионов, в частности, на юге России, в Волгограде. Планируем установить такую аппаратуру на машины скорой помощи и в Ярославской области», — сказал Виктор Золотов.

Такая защита ярославским врачам будет кстати. За первые два месяца 2017 года на работников «Скорой помощи» нападали 5 раз, больше, чем за весь 2016 год.

«У нас уже есть тревожные кнопки, но они выводят сигнал на дежурного врача. Сейчас мы ведем переговоры с Росгвардией, чтобы вывести сигнал с этих кнопок на их структуру. Обмениваемся пока письмами, чтобы понять — надо ли нам ставить новые тревожные кнопки или подойдут действующие. Узнаем, сколько это будет стоить и уточняем другие технические вопросы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главврач государственного учреждение здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи» Андрей Живой.

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