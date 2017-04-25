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В Воронеже на акцию «Бессмертный полк» выйдут 50 тыс. человек

Общество

В мэрии Воронежа рассматривают возможность изменения маршрута движения участников акции

Бессмертный полк
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Бессмертный полк

Воронеж, 25 апреля 2017, 10:50 — REGNUM  Более 50 тыс. человек примут участие в акции «Бессмертный полк» в Воронеже 9 Мая, в День Победы. Об этом говорилось 24 апреля на еженедельном планерном совещании в администрации города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. В этом году акция пройдет уже в третий раз.

Глава Воронежа Александр Гусев поручил детально проработать маршрут движения участников мероприятия с учетом увеличившегося предполагаемого числа участников. Глава города напомнил, что в прошлом году из-за того, что не была обеспечена достаточная пропускная способность, в движении участников акции произошли задержки. Чтобы этого не случилось в этом году, власти рассматривают возможность изменения маршрута.

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Кроме того, как сообщалось на совещании, 8 мая состоится возложение венков к могиле Неизвестного солдата на площади Победы. Собственно 9 Мая, помимо акции «Бессмертный полк», в Воронеже состоится военный парад Воронежского гарнизона, а завершит праздник салют.

28 апреля и 3 мая с 19:00 до 22:00 и 7 мая с 19:00 до 21:00 планируется проведение репетиций парада на площади Ленина с участием пешей и моторизованной колонн. С 1 по 12 мая мемориалы Великой Отечественной войны — всего таких в городе 55 — будут взяты под охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2016 года, в день празднования 71-й годовщины Великой Победы, в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 40 тыс. воронежцев. Люди разных возрастов, профессий, с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, выстроились в единую колонну.

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«Бессмертный полк»
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