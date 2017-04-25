Внезапная проверка боеготовности началась на Каспийской флотилии

Москва, , 10:33 — REGNUM Корабли Каспийской флотилии вышли в море в рамках внезапной проверки боевой готовности соединений и воинских частей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В учении задействованы ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг». Также в рамках проверки в море вышли малые артиллерийские корабли «Волгодонск», «Астрахань» и «Махачкала».

Кроме того, проверяются действия экипажей базовых и рейдовых тральщиков, противодиверсионного катера «Грачонок», судов гидрографической службы и вспомогательного флота.

Выйдя из пунктов базирования, корабельные группировки совершили переход в районы рассредоточения. Там они приступили к учениям по охране и обороне кораблей на незащищенном рейде.

Напомним, в ноябре 2015 года корабли Каспийской военной флотилии РФ нанесли ракетные удары по террористам в Сирии.

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