Анна Семенович хочет получить 50 млн от создателей порносайта

Москва, , 10:29 — REGNUM Телеведущая и певица Анна Семенович подала в суд на иностранный порносайт, который использовал фотографии артистки для привлечения клиентов. Об этом сообщает НТВ.

«Певица обнаружила свои фотографии на эротическом портале и пришла в ярость, — говорится в сообщении. — Под каждым ее снимком в стиле ню стоял призыв — позвонить по телефону».

Отмечается, что номер «телефона Семенович» был указан под каждым ее фото. Возможно, многие из посетителей сайта верили, что им ответит именно певица.

«Я поняла, что это набрало огромную аудиторию просмотров, и я подумала: нет, так это оставлять нельзя, — говорит Семенович. — Это уже была последняя капля, которая меня привела к тому, что я буду привлекать людей к уголовной ответственности».

Певица Анна Семенович оценила моральный ущерб в 50 млн рублей и намерена довести это дело до выигрыша.