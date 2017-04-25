Председатель ЗС Севастополя просит определить статус школьных врачей

Севастополь, , 10:26 — REGNUM Председатель Законодательного Собрания Севастополя Екатерина Алтабаева попросила определить правовой статус врачей в школах, с начислением им трудовой стажа как медицинских работников. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС, спикер заявила на встрече с членами президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге 24 апреля.

В ходе выступления она отметила, что в некоторых субъектах Российской Федерации школьные врачи являются медицинскими сотрудниками, в других они являются работниками образовательных учреждений, и в последнем варианте педагоги-врачи не имеют правового статуса.

«У них ниже заработная плата, у них не исчисляется медицинский стаж. В силу этого у врачей-педиатров нет особого желания работать в школах. Мы хотели бы просить дать поручение и министерству образования, и министерству здравоохранения с тем, чтобы был чётко определен правовой статус школьного врача как медицинского работника, но в школе. Я думаю, это поможет решить проблему и обеспечить необходимое количество врачей», — сказала Алтабаева.

Президент РФ Владимир Путин обратился к присутствующим на заседании представителям министерства образования и министерства здравоохранения с просьбой проработать поднятую спикером севастопольского парламента проблему, которая, как он отметил, «сформулирована абсолютно правильно».