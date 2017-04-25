Псков, , 10:05 — REGNUM «Высшее образование в Пскове переживает золотой век», — заявил ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Юрий Демьяненко на встрече 24 апреля с главой Пскова Иваном Цецерским и ректором Белорусского государственного университета (БГУ) Сергеем Абламейко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, делегация БГУ находится с визитом в Пскове в рамках договора о сотрудничестве между двумя вузами, подписанном в прошлом году.

Ректор БГУ Сергей Абламейко подчеркнул, что его впечатлило центральное здание Псковского университета, а решение сделать на набережной Великой студенческий городок восхитило «правильностью и стратегическим подходом, поскольку будущее страны — за молодёжью и образованием». «Такое внимание к развитию высшей школы в Пскове со стороны властей области и города очень ценно», — высказал своё мнение гость.

Демьяненко пояснил, что «на его памяти» такого сотрудничества, как сейчас, с руководством города и области не было. Он отметил, что губернатор Псковской области Андрей Турчак возглавляет наблюдательный совет ПсковГУ, а глава Пскова Иван Цецерский является его членом. По словам ректора, в 10 школах города открылись университетские профильные классы, ещё в двух школах готовятся к их открытию. «Дети стали оставаться для получения высшего образования в Пскове», — заявил ректор псковского университета, отметив, что в ПсковГУ обучаются студенты из 28 регионов России и 32 стран мира.

Глава Пскова Иван Цецерский заявил, что «Псков сегодня уже невозможно представить без университета», а муниципалитет возлагает большие надежды на потенциал ПсковГУ. По его словам, в 2019 году во время проведения в Пскове Международных Ганзейских дней студенты составят основу волонтёрского корпуса. «Также мы надеемся их подключить к проектированию нового Народного парка культуры и отдыха», — заявил глава Пскова.

Напомним, Псковский государственный университет был создан в 2011 году путём слияния пяти ведущих учебных заведений профессионального образования.

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