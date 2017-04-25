Нельзя наказывать налогом за ответственное родительство — Мизулина

Москва, , 10:04 — REGNUM Налог на бездетность для обеспеченных людей потенциально может нанести больше вреда, чем принести пользы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила член Совета Федерации Елена Мизулина.

«Подобная инициатива представляется мне бездумной и несправедливой. Потенциально она может нанести больше вреда, чем иметь хоть сколько-нибудь позитивные последствия: ведь клеймить и превращать в людей второго сорта будут всех без разбора», — заявила Мизулина.

Первым делом это коснется тех людей, которые, например, могут не иметь детей по состоянию здоровья, полагает сенатор. «Человек, например, может не иметь детей по состоянию здоровья, из-за бесплодия. Человек и так несчастен в данной ситуации, а его еще облагают налогом», — указала она.

Наконец, не следует забывать о том, что сегодня молодежь имеет свои представления о создании семьи, в которой хотелось бы иметь детей, добавила парламентарий. «Это непростое решение, к которому молодые россияне подходят взвешенно, предпочитая сначала «встать на ноги», чтобы иметь в будущем возможность содержать семью. Неслучайно браки стали регистрироваться в более старшем возрасте», — пояснила Мизулина.

«Наказывать людей за то, что они либо нездоровы, либо стремятся к ответственному родительству, по меньшей мере, несправедливо», — заключила сенатор.

24 апреля зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко выступил на заседании думской комиссии по социальной политике и трудовым отношениям с предложением о том, чтобы ввести в столице налог на бездетность для обеспеченных людей, которых в Москве, по его словам, достаточно много. «Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей», — отметил депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мосгордуме предложили ввести налог на бездетность