Власти Киева к началу «Евровидения» уберут из города бомжей

Киев, , 09:59 — REGNUM Вывоз за пределы города лиц без определенного места жительства планируют власти Киева на время проведения песенного конкурса «Евровидение-2017», сообщают украинские «Вести».

Как уточняет издание со ссылкой на местную полицию, «спецоперацию» власти намерены провести, чтобы бомжи «не нервировали гостей конкурса». В основном их можно встретить около Центрального вокзала.

В Киеве, по оценке Минсоцполитики Украины, находится около 20 тысяч бомжей, причем их число растет. Они живут за счет «работы» подставными жертвами, наркокурьерами, политическими агитаторами, а в некоторых случаях выполняют роль агентов СБУ.

Комментируя планы полиции, патрульный Сергей сказал, что рейд по высылке бомжей будет проводиться не впервые. Место вывоза пока неизвестно.

«Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле», — сказал он.

По словам заместителя спикера полиции Киева Яны Семенюк, сейчас вопрос решается. «Мероприятия в стадии разработки. Об этом должен заявить глава полиции Киева», — уточнила она.

Издание отмечает, что в украинской столице практически не существует приютов для бездомных. Служитель церкви «Скиния» Ярослав Травинский уточнил: «Возле Дарницкой площади был крупный центр помощи бездомным «Стефания». Но зимой его закрыли».

Как пояснил главы общины святого Эгидия Юрий Лифансе, в украинской столице остался всего один небольшой приют на улице Суздальской — на 152 койко-места.

Напомним, полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Россия на конкурсе представлена не будет, так как Киев по политическим причинам отказался пускать на Украину российскую певицу Юлию Самойлову.

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