Барнаульцам подарили 30 тысяч георгиевских ленточек

Барнаул, , 09:55 — REGNUM Барнаульцы, в рамках всероссийской общественно-патриотической акции «Георгиевская ленточка», получили из рук волонтеров 30 тысяч черно-оранжевых ленточек, ставших символом памяти о Победе и знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. Об этом сегодня, 25 апреля, известил пресс-центр барнаульской мэрии.

Символы Победы раздавали накануне волонтеры Барнаульского корпуса всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» — более 100 человек из числа волонтерских формирований профессиональных организаций высшего образования. Акция проходила под девизом: «Я помню — я горжусь».

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле пройдет традиционная акция «Письмо победы». Также волонтеры поучаствуют в благоустройстве мест захоронения участников Великой Отечественной войны.

Напомним, в акции «Георгиевская ленточка» Барнаул участвует на протяжении пяти лет. Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году акция «Георгиевская ленточка» пройдет в 90 странах мира. К участию в ней присоединятся 13 земель ФРГ, где раздавать ленточки будут добровольцы.

Причем, Афганистан, Македония, Черногория, Канада будут участвовать в акции впервые, а самые заметные мероприятия пройдут в таких странах, как Сербия, Болгария, Словакия, Греция. Страны-участники получили больше 100 тыс. комплектов георгиевских лент.

Читайте ранее в этом сюжете: Акция «Георгиевская ленточка» пройдет в 90 странах мира