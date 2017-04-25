Глава МИД РФ рассказал, как успокаивается на сложных переговорах

Москва, , 09:49 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу Esquire рассказал, какие мысли ему помогают успокоиться в ходе сложных переговоров, если партнеры его не слышат.

Министр отметил, что в такие минуты он думает о любимой футбольной команде «Спартак». Также он назвал своих любимых поэтов и музыкантов.

«Любимый поэт — Высоцкий. Ещё Есенин и Блок. Но Высоцкий — это наша современность», — сказал Лавров.

Из музыкальных жанров он предпочитает фолк и джаз, например, Игоря Бутмана. «Ну и «Битлз», конечно, люблю. И Синатру», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров пишет стихи и играет на гитаре. Глава МИД РФ написал гимн МГИМО, в котором учился, а свои четверостишия он часто исполняет под аккомпанемент семиструнной гитары.

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