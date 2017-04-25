Пост №1 из СССР: почётный караул у Вечного огня в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM В преддверии празднования годовщины со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне на посту №1 у Вечного огня в Екатеринбурге учащиеся Свердловской области заступили в почётный караул. Организатором выступает ассоциация поисковых отрядов «Возвращение», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пресс-службе регионального отделения ассоциации сообщили, что ежедневно в почётном карауле у Вечного огня на Площади коммунаров стоят до 20 юных свердловчан от двух или трёх школ, которые меняются посменно.

В почётном карауле помимо школьников из Екатеринбурга примут участие учащиеся школ Каменска-Уральского, Алапаевска, Арамиля, Богдановича, Верхнее Дуброво, Верхней Салды, Полевского, Сосьвы и других муниципалитетов Свердловской области.

Напомним, что подобные мероприятия ассоциация поисковых отрядов «Возвращение» проводит с 2003 года, причём тогда почётный караул выставлялся с 1 по 9 мая. В 2005 году областной пост №1 несли 450 юнармейцев из 12 муниципальных образований области. В 2017 году почётный караул вышел с 24 апреля.

Отметим, что в советское время 6 ноября 1977 года городской комитет комсомола принял решение об установлении в Свердловске круглогодичного комсомольско-пионерского поста №1 на площади Уральских Коммунаров, на котором школьники и молодёжь несли почётный караул вплоть до развала СССР.

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