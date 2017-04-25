Глава Якутии призвал жителей республики бороться за место под солнцем

Якутск, , 09:40 — REGNUM Доходы 19% жителей Якутии находятся на уровне ниже прожиточного минимума. Такие данные привёл в своём отчёте перед региональным парламентом глава республики Егор Борисов, назвав проблему бедности самой актуальной сегодня для него темой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Доля населения республики с доходами ниже прожиточного минимума остаётся достаточно высокой, порядка 19%. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что мы одними из первых, еще в 2014 году, уравняли минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом. В стране, как мы знаем, это пока до сих пор не сделано. Якутия берёт на себя более высокие обязательства по сравнению с общероссийскими параметрами и делает низкооплачиваемые категории более защищёнными. Тем не менее, надо признать, что уровень бедности в республике высок, а ресурсы, направляемые на социальную поддержку малоимущих, ограничены», — констатировал Егор Борисов.

Говоря о безработице, глава республики пояснил, что число нетрудоустроенных жителей сократилось в Ленском районе в 2,6 раза, в Нюрбинском — в 1,7 раза, в Оймяконском — в 1,8 раза.

«Якутяне имеют первоочередное право на получение свободных вакансий, — подчеркнул Егор Борисов. — Кстати, только на предприятиях южной Якутии таких вакансий сейчас около тысячи, с уровнем зарплаты от 35 до 120 тысяч рублей и выше. Но рынок труда тоже диктует свои условия, требует наличия соответствующей квалификации, образования. В конце концов, элементарной настойчивости. И здесь опять-таки не обойтись без «встречного движения». Никто не придёт и за руку не отведет вас или ваших детей на высокооплачиваемую работу. Человек должен сам проявлять себя, бороться за место под солнцем, начиная с самых низов».

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По мнению главы Якутии, власть создаёт условия, инструменты и механизмы, а общество или бизнес этими возможностями пользуется, умножая их на собственную инициативу и трудолюбие.

«Тот, кто эту простую формулу усваивает раньше, тот выигрывает. А тот, кто до последнего будет считать, что ему всё обязано дать государство, а у государства средства, как известно, всегда ограничены, тот рано или поздно останется ни с чем», — также отметил Егор Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в Якутии в 2016 году вырос на 26%, и число безработных продолжает увеличиваться. По данным, озвученным 6 апреля зампредседателем правительства республики Алексеем Дьячковским, в Якутии уже 37 600 нетрудоустроенных жителей, а уровень безработицы по методологии МОТ по итогам первого квартала 2017 года составил 7,6%.

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