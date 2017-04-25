Почти 200 мигрантов выдворят из Волгограда на родину

Волгоград, , 09:29 — REGNUM Судебные приставы Волгоградской области возвращают на родину иностранных граждан, незаконно находившихся на территории России. Так, по данным регионального УФССП, с начала 2017 года с территории области были депортированы 120 нелегальных мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

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На ферме под Волгоградом трудились и жили нелегалы из Узбекистана

Среди отправленных на родину — граждане Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии и Китая. Еще 77 мужчин и женщин, незаконно находящихся на территории РФ, ожидают своего выдворения. В настоящее время на них готовятся документы.

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«Иностранцу, помимо высылки, ограничивается въезд в Российскую Федерацию на определенный срок», — уточнили в областном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2015 год судебные приставы Волгоградской области выдворили за пределы Российской Федерации 379 человек. Только пять месяцев 2016 года были депортированы 306 лиц, нелегально находившихся на территории региона, из них один несовершеннолетний. 29 человек были объявлены в розыск. В списке нарушителей — граждане Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Египта, Сербии, Таджикистана, Киргизии, Грузии, Армении, Казахстана, Китая.

Напомним, на сегодняшний день в Волгоградской области проживает около 98 тысяч мигрантов. Более половины из них приходится на граждан республик Средней Азии. Основная часть приезжающих в регион мигрантов занята неквалифицированным, в основном, физическим трудом в сельском хозяйстве, строительстве, на производстве.

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