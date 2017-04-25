Курган, , 09:26 — REGNUM В Курганской области прожиточный минимум увеличился на 296 рублей. Социальная норма за I квартал 2017 года была утверждена правительством региона 25 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономического развития Зауралья.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Курганской области за I квартал 2017 года составила 9438 рублей. Для трудоспособного установлен прожиточный минимум в 10 069 рубля, для детей — 9914 рублей, для пенсионеров — 7831 рубль.

Общероссийский прожиточный минимум за I квартал этого года пока не установлен. Согласно проекту постановления правительства он планируется в расчете на душу населения 9 909 рублей, для трудоспособных — 10 701 рублей, для пенсионеров — 8178 рублей, детей — 9 756 рублей.

Отметим, что прожиточный минимум в Зауралье пошел в рост после временного падения. За IV квартал 2016 года в расчете на душу населения он составил 9 142 рублей, что на 1,8% меньше по сравнению с III кварталом 2016 года — 9 310 рублей.

Напомним, величина прожиточного минимума за I квартал 2016 года в Курганской области составла в расчете на душу населения 9246 рублей. Для трудоспособного населения — 9864 рубля, для пенсионеров — 7641 рубль, для детей — 9760 рублей.

Отметим, что величина прожиточного минимума применяется в качестве расчетного критерия для определения права на получение ряда мер государственной и социальной помощи: выплата ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: Прожиточный минимум в Зауралье вновь снизился