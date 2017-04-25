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В Москве 25 апреля ожидается до +12 градусов тепла

Общество

По области от 8 до 13 градусов тепла

ГУМ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ

Москва, 25 апреля 2017, 09:18 — REGNUM  В Москве и Подмосковье 25 апреля ожидается теплая и солнечная погода, без осадков, сообщили в Росгидрометцентре.

Днем в Москве воздух прогреется до 10−12 градусов выше нуля, по области ожидается от 8 до 13 градусов тепла. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 7−12 м/с.

В ночь на среду местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 5−7 градусов выше нуля. Днем 26 апреля в Московском регионе будет тепло: воздух в мегаполисе прогреется до 15−17 градусов, по области — до 13−18 градусов тепла.

Согласно прогнозам, к выходным 29−30 апреля температура в Москве поднимется до +20 градусов. На Первомай в Москве ожидается до 18 градусов тепла.

Читайте ранее в этом сюжете: Последние заморозки в Москве ожидаются в ночь на 25 апреля

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