Зауралье: врачи погрязли в судах, пациенты жалуются на грубость

Курган, , 09:16 — REGNUM В Курганской области врача через суд учили вежливости. Уличенный в некорректном отношении к пациентам доктор, преследовала руководство больницы за выговор, вынесенный за грубость с юными пациентами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного суда.

При осмотре несовершеннолетних детей врач-фтизиатр допустила грубое, некорректное поведение, что явилось поводом для обращения родителей к руководству Белозерской центральной районной больницы. Врачу было объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за несоблюдение медицинской этики при оказании медицинской помощи больному, поясняют в суде.

Врач обратилась в Белозерский районный суд с исковым заявлением о признании дисциплинарного взыскания необоснованным. Суд отказал в удовлетворении иска. Решение суда первой инстанции врач обжаловала в Курганском областном суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда, проверив материалы дела, 24 апреля оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. При этом судебная коллегия указала доктору, что соблюдение этических и моральных норм, а также уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников законодательно входит в постулаты охраны здоровья пациента.

Однако затем выяснилось, что сутяжничество врача-фтизиатра и руководства больницы тянется с 2015 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Курганской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, врач-фтизиатр и участковая медсестра Белозерской центральной больницы ранее судились из-за 36-часовой рабочей недели, установленной работодателем вместо 30-часовой.

После проведения специальной оценки условий труда работникам были установлены вредные условия труда с классом 3.2. Работодатель посчитал, что это позволяет ему увеличить рабочее время, но не учел особый характер работы, который определен помимо постановления правительства РФ от 14.02.2003 года № 101 еще и федеральным законом от 18.06.2001 года № 77. ФЗ-77. На все письменные обращения, которые были направлены работодателю, ответ был отрицательный. Кроме того, врачу-фтизиатру и медсестре был объявлен выговор.

Юрист обкома профсоюзов выиграл в январе 2017 года дело медиков против Белозерской больницы после пяти судебных заседаний. Была установлена 30-часовая норма и выплачена небольшая денежная компенсация морального вреда, а также сняты дисциплинарные взыскания. Руководство Белозерской больницы обжаловало данное решение в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда оставила в силе решение суда первой инстанции.

Отметим, что согласно банку вакансий Центра занятости Курганской области, в регионе наблюдается острая нехватка врачей, в том числе и фтизиатров, которым предлагается 20 тыс. рублей в месяц.

В марте 2017 года директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина информировала правительство региона, что в Зауралье требуется 394 врача и 465 специалистов среднего персонала. В среднем по России приходится 44 врача на 10 тысяч человек. В Курганской области этот показатель в два раза меньше: 23,3 врача на 10 тысяч населения региона, отмечала она. В этой ситуации врачам и узким специалистам приходится работать больше, чем их коллегам из других регионов. У зауральских медиков коэффициент совместительства больше двух ставок.