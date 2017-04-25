Вторник, 25 Апреля 2017 года
09:36:12 МСК

Зауралье: врачи погрязли в судах, пациенты жалуются на грубость

Общество

Руководство Белозерской районной больницы Курганской области с 2015 года выясняет отношения с врачом-фтизиатром

Курган, 25 апреля 2017, 09:16 — REGNUM  В Курганской области врача через суд учили вежливости. Уличенный в некорректном отношении к пациентам доктор, преследовала руководство больницы за выговор, вынесенный за грубость с юными пациентами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного суда.

При осмотре несовершеннолетних детей врач-фтизиатр допустила грубое, некорректное поведение, что явилось поводом для обращения родителей к руководству Белозерской центральной районной больницы. Врачу было объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за несоблюдение медицинской этики при оказании медицинской помощи больному, поясняют в суде.

Врач обратилась в Белозерский районный суд с исковым заявлением о признании дисциплинарного взыскания необоснованным. Суд отказал в удовлетворении иска. Решение суда первой инстанции врач обжаловала в Курганском областном суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда, проверив материалы дела, 24 апреля оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. При этом судебная коллегия указала доктору, что соблюдение этических и моральных норм, а также уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников законодательно входит в постулаты охраны здоровья пациента.

Однако затем выяснилось, что сутяжничество врача-фтизиатра и руководства больницы тянется с 2015 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Курганской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, врач-фтизиатр и участковая медсестра Белозерской центральной больницы ранее судились из-за 36-часовой рабочей недели, установленной работодателем вместо 30-часовой.

После проведения специальной оценки условий труда работникам были установлены вредные условия труда с классом 3.2. Работодатель посчитал, что это позволяет ему увеличить рабочее время, но не учел особый характер работы, который определен помимо постановления правительства РФ от 14.02.2003 года № 101 еще и федеральным законом от 18.06.2001 года № 77. ФЗ-77. На все письменные обращения, которые были направлены работодателю, ответ был отрицательный. Кроме того, врачу-фтизиатру и медсестре был объявлен выговор.

Юрист обкома профсоюзов выиграл в январе 2017 года дело медиков против Белозерской больницы после пяти судебных заседаний. Была установлена 30-часовая норма и выплачена небольшая денежная компенсация морального вреда, а также сняты дисциплинарные взыскания. Руководство Белозерской больницы обжаловало данное решение в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда оставила в силе решение суда первой инстанции.

Отметим, что согласно банку вакансий Центра занятости Курганской области, в регионе наблюдается острая нехватка врачей, в том числе и фтизиатров, которым предлагается 20 тыс. рублей в месяц.

В марте 2017 года директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина информировала правительство региона, что в Зауралье требуется 394 врача и 465 специалистов среднего персонала. В среднем по России приходится 44 врача на 10 тысяч человек. В Курганской области этот показатель в два раза меньше: 23,3 врача на 10 тысяч населения региона, отмечала она. В этой ситуации врачам и узким специалистам приходится работать больше, чем их коллегам из других регионов. У зауральских медиков коэффициент совместительства больше двух ставок.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
Главное сегодня
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
NB!
25.04.17
После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
25.04.17
Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Рубль в выигрыше»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
«Ничто не мешает нефти обновить «дно»»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.04.17
«Рублю больше некуда расти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Глава Якутии: «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Юань снова просел по отношению к американской валюте
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пилоты ВКС РФ на Ту-95 работали в небе над Аляской профессионально — США
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
25.04.17
Мосты затоплены, сёла отрезаны: в Свердловской области начались паводки
ЕкатеринбургРоссия Паводок Происшествия
NB!
25.04.17
Александр КомаровЦентр чист, в роще свалка — фоторепортаж с Урала
ПервоуральскСвердловская областьРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.04.17
Японские ученые обнаружили «русских хакеров» на выборах во Франции
ПарижФранция Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
25.04.17
Associated Press: Трамп готовит «подарок» нефтяникам
ВашингтонСША Проблемы экологии Политика
NB!
25.04.17
Анкара и Баку непреднамеренно сыграли в пользу Тбилиси
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Власти Приморья неудачно закинули удочку: Hyatt достроят в кредит
ВладивостокРоссия Гостиничный бизнес Экономика
NB!
25.04.17
Пушков считает логичным сокращение финансовой помощи Киеву от США
МоскваРоссия Украина и США Политика
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
ещё главное