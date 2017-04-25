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Закопали и облагородили: СГК устраняет последствия ремонта в Барнауле

Общество

Благоустройство на центральных городских магистралях завершится к 9 мая

Весна в Барнауле
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Весна в Барнауле

Барнаул, 25 апреля 2017, 09:14 — REGNUM  Барнаульские энергетики СГК обнародовали список адресов, где до 9 мая будет осуществлено благоустройство: улицы Молодежная, 7, Анатолия, 114, ул. Свердлова, 73, Георгия Исакова, 260, Попова, 51 и Никитина, 60. Также работы будут проведены на проспектах Калинина, Комсомольском, 128б и Ленина, 152. Как пояснили сегодня, 25 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», в течение ближайших двух недель теплосетевая и тепломагистральная компании Барнаула благоустроят центральные городские улицы в местах проведения текущих ремонтных работ на теплосетях, завершившихся в осенне-зимний период.

«Основная часть тепловых сетей проложена под землей, поэтому для проведения ремонта приходится вскрывать дорожное асфальтовое покрытие, нарушать газоны, демонтировать тротуарную плитку. Осенью или зимой после выполнения ремонтных работ на участках производится черновое благоустройство — временная отсыпка и утрамбовка дорожного полотна. Асфальт при неблагоприятных погодных условиях укладывать нельзя. Капитальное благоустройство энергетики проводят с приходом весны, после того как грунт усаживается и просыхает», — поясняется в пресс-релизе СГК.

По словам директора БТМК и БТСК Александра Гросса, подрядчики, которые будут выполнять работы по восстановлению нарушенного после ремонта тепловых сетей благоустройства, уже определены.

«Мы не исключаем того, что нам придется проводить какие-то дополнительные работы на благоустраиваемых сейчас территориях из-за возможной просадки грунта. Однако важнее, чтобы во время празднования Дня победы город был приведен в порядок, и его облик радовал барнаульцев и гостей. Что касается участков, расположенных в спальных районах, то их мы тоже обязательно благоустроим в соответствии с графиком», — подчеркнул Александр Гросс.

Всего до 3 июля оба теплотранспортных предприятия СГК в Барнауле планируют выполнить благоустройство на 250 участках, ремонты на которых проводились в осенне-зимний период.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ограничение подачи горячей воды в Барнауле произойдет с 15 по 24 мая 2017 года. Именно на это время запланировано проведение гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей по контуруБарнаульской ТЭЦ-3.

Читайте ранее в этом сюжете: Энергетики СГК рассказали о планах по отключению горячей воды в Барнауле

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