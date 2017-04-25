Президент Боливии в ООН отметит юбилей Декларации о правах коренных народов

Ла-Пас, , 09:10 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес 24 апреля вылетел в Нью-Йорк для участия 25 апреля в заседании Организации Объединенных Наций по случаю празднования десятой годовщины принятия Декларации о правах коренных народов, сообщает интернет-портал TERRA.

Пресс-служба подтвердила, что президент вылетел на восточное побережье США с военного аэродрома города Эль-Альто, расположенного недалеко от столицы Боливии Ла-Пас.

Моралес произнесет главную речь на мероприятии, организованном Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

После участия в церемонии президент, который по этнической принадлежности относится к народу аймара и возглавляет Боливию с 2006 года, проведет встречи с другими лидерами коренных народов «на континенте и со всего мира». Об этом сообщил в эфире государственного радио министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни, который уже он находится в Нью-Йорке.

На торжественном заседании ООН будут говорит о прогрессе, достигнутом после принятия Декларации о правах коренных народов, а также о проблемах, сохраняющихся в этих общинах.

Мероприятие будет проходить на второй день ежегодного собрания Форума коренных народов под эгидой ООН, который начал свою работу в Нью-Йорке 24 апреля и будет открыт до 5 мая.

Министр Уанакуни подчеркнул, что для Боливии Декларация «является политической практикой», так как, он напомнил, все права коренных народов признаются в действующей Конституции страны с 2009 года.

Он также добавил, что его страна «ответственно» продолжает обеспечивать соблюдение этих прав для дальнейшего «продвижения» Декларации, при этом необходимо и дальше «продолжать предоставлять рекомендации к дальнейшим действиям» по защите коренных народов.

Напомним, что Декларация о правах коренных народов после 20 лет разработки была принята 13 сентября 2007 года на 62-й сессии Генеральной Ассамблеей ООН. Наиболее острые вопросы, которые затрагивает Декларация, касаются земли, ресурсов, групповых и индивидуальных прав коренного населения по всему миру.

Итоговый вариант данного документа декларирует право коренных народов на достойную жизнь, на сохранение и развитие собственной культуры и собственных институтов, а также право на развитие народа в том направлении, которое сам народ считает наиболее соответствующим его потребностям и стремлениям.

В документе также подтверждается право коренных народов на самоопределение и, как следствие, говорится о свободе установления коренными народами своего политического статуса.