В центре Москвы покажут световое шоу «Письма Победы»

Москва, , 09:01 — REGNUM В первые дни мая в центре Москве на фасаде Манежа будут транслировать 11-минутное световое шоу «Письма Победы». Жители и гости столицы перенесутся в военные годы и станут участниками реальных событий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сюжет шоу «Письма Победы» основан на письмах, написанных с 21 июня 1941 года по 15 мая 1945 года. Каждое из них — это маленькая история. Через письма авторы проекта попробуют передать эмоциональную хронологию войны.

Зрители станут свидетелями блокады Ленинграда и битвы за Москву, примут участие в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Европы и сражении за Берлин.

Представление будет проходить каждый вечер с 1 по 9 мая с 21:00 до 23:00.

Добавим, такие световые шоу на здании Манежа в 2017 году планируют проводить несколько раз. Их посвятят спортивной и литературной Москве, 870-летию столицы и Году экологии.

Как сообщает ИА REGNUM, 9 мaя в Mocквe пpoйдyт oбщeгopoдcкиe, oкpyжныe и paйoнныe пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящeнныe 72-й гoдoвщинe Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe. Цeнтpaльными coбытиями cтaнyт Пapaд нa Kpacнoй плoщaди, шecтвиe «Бeccмepтный пoлк», тeмaтичecкиe пpoгpaммы нa Пoклoннoй гope, нa пeшexoдныx зoнax, бyльвapax, в пapкax кyльтypы и oтдыxa и кyльминaция пpaздникa — гpaндиoзный caлют.