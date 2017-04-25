США могут запретить провоз электроники на авиарейсах из Великобритании

Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Власти США могут распространить запрет на перевозку электронных устройств по воздуху на рейсы, следующие из Великобритании и других европейских стран. Об этом 25 апреля сообщает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Британские чиновники понимают, что их американские коллеги намерены расширить запрет… на рейсы из Европы. На данный момент неясно, почему власти США могут этого хотеть»

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Речь идет о запрете на провоз в ручной клади электронных устройств крупнее мобильного телефона. Подобный запрет был введен в США ранее в отношении рейсов из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Если запрет вступит в силу, пассажиры, направляющиеся в США из Европы, не смогут взять в салон воздушного судна планшеты, электронные книги и ноутбуки. Такая мера может негативно сказаться на авиакомпаниях США, специализирующихся на трансатлантических перевозках, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение властей США о запрете на провоз гаджетов в салоне самолета вступило в силу 21 марта 2017 года. Под ограничение попали рейсы из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ, которые осуществляют около десяти авиакомпаний.

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