Распутица и штраф: Снос буддийского монастыря на Урале затянулся

Качканар, Свердловская область, , 09:14 — REGNUM В Свердловской области основатель единственного буддийского монастыря на Урале Михаил Санников оштрафован за невыполнение решения суда на 2,5 тысячи рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший судебный пристав Качканарского районного отдела УФССП Сергей Помещенко.

Ранее суд постановил снести монастырь. Однако вручить новое постановление о сносе храма и привлечь Михаила Санникова к ответственности приставы не могут из-за весеннего бездорожья. Сам основатель монастыря, который расположен на горе Качканар, также не спускается в город. Сергей Помещенко уточнил, что на данный момент согласована смета с департаментом лесного хозяйства на снос культового сооружения. Средства будут выделены из бюджета, назначен конкурс. Стартовая стоимость аукциона составляет 1,5 млн рублей.

Впоследствии, если снос монастыря будет проведён за бюджетные средства, последует обращение в суд с иском к основателю храма о возмещении расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о сносе было принято ещё в начале 2016 года, но его исполнение постоянно откладывалось по различным причинам. Судом установлено, что общинники занимают земли на горе Качканар незаконно, и на этом месте должны проводиться разработки железо-магниевой руды, которые должен начать Качканарский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Однако начать добычу полезных ископаемых невозможно, так как в санитарной зоне не должно быть построек и людей.

Сами представители общины не намерены покидать обжитое место. Они неоднократно хотели получить землю в собственность, но так и не смогли этого сделать. В свою очередь власти городского округа предлагают им переселиться на соседнюю гору Мохнатку, где готовы выделить им участок.

Отметим, что буддийский монастырь на горе Качканар — единственный на Урале. Также он был признан уникальным объектом региона, а в защиту храма выступил автор и исполнитель песен Борис Гребенщиков.

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