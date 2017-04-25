Юлию Самойлову пригласили выступить в Севастополе в День Победы

Севастополь, , 08:32 — REGNUM Российская певица Юлия Самойлова, которая не сможет принять участие в фестивале «Евровидение» из-за запрета Киева, может выступить 9 мая в Севастополе. Об этом сообщил заместитель губернатора-председателя правительства Севастополя Вячеслав Гладков, передает RT.

По его словам, предварительное согласие Самойловой на участие в концерте уже получено. Мероприятие пройдет на площади Нахимова.

Первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение» состоится в Киеве также 9 мая. Напомним, о запрете Самойловой посещать Украину стало известно 22 марта — такое решение приняла Служба безопасности Украины в связи с тем, что в 2015 году певица выступила в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, после отказа украинской стороны принять у себя Юлию Самойлову российский «Первый канал» отказался от трансляции фестиваля «Евровидение-2017». За этим последовало заявление организаторов конкурса — Европейского вещательного союза (EBU) — о том, что Россия может быть отстранена от участия в фестивале в 2018 году.

14 апреля генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил, что Самойлова будет участвовать в «Евровидении-2018». По его словам, достигнуто соответствующее соглашение с ЕBU.

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