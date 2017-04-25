Православные христиане отмечают Радоницу

Москва, , 08:21 — REGNUM Православные христиане 25 апреля отмечают день особого поминовения усопших — Радоницу, она приходится на вторник второй недели после Пасхи, которая называется Неделей Фомы.

Радоница — это первое поминовение усопших после праздника Пасхи. Вечером накануне и утром в Радоницу после богослужения совершается панихида пасхальным чином с молитвой о «прежде почивших православных христианах».

В этот или ближайший день стоит посетить кладбище, прибраться и навести порядок на могилах, чтобы засвидетельствовать веру в действительность воскресения мертвых и поделиться со своими усопшими радостью Пасхи.

На могилах в Радоницу принято оставлять еду — пасхальные куличи и крашенные яйца, читать молитвы. Этот весенний праздник поминовения умерших у славян был воспринят и переосмыслен Церковью, которая исповедует, что все верующие не умирают, но живут во Христе, а он своим восстанием из мертвых победил смерть.

Несмотря на то, что в церковном уставе обозначено посещение умерших на Радоницу, многие делают это в сам праздник Пасхи. Этот обычай возник в 1950-е годы в СССР, когда была закрыта большая часть храмов.

Нередко в российских регионах этот день объявляют выходным, кладбища посещают сотни тысяч человек.