В Красноярске вновь объявлен режим «черного неба»

Красноярск, , 08:13 — REGNUM В связи с ухудшением метеоусловий в Красноярске в очередной раз с начала 2017 года объявлен так называемый режим «черного неба». Об этом сообщает пресс-служба Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики отмечают, что метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, будут наблюдаться с 19 часов 24 апреля до 19 часов 26 апреля. «Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Как отмечают местные СМИ, режим «черного неба» введен из-за дыма от горящей травы, окутавшего город. Красноярцы жалуются на ухудшение видимости и запах гари.

При объявлении НМУ первой степени опасности жителям рекомендовано свести к минимуму любые работы, приводящие к загрязнению воздуха, а руководству предприятий — ужесточить контроль за соблюдением нормативов выбросов. В период действия режима запрещено сжигание отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, дни в режиме «черного неба» объявлялись к Красноярске с 10 по 18 января, с 9 по 20 февраля, с 6 по 8 марта, с 17 по 24 марта 2017 года. Жители города и экологи бьют тревогу.

Так, 18 марта в краевом центре состоялся митинг «За чистое небо». Участниками согласованной с властями акции стали около 2 тыс. человек.

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