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Губернатор префектуры Акита рассказал о судьбе подаренного Путиным кота

Общество

В 2012 году губернатор префектуры Акита подарил российскому лидеру щенка Акита-ину

Токио, 25 апреля 2017, 07:57 — REGNUM  Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ очень привязался к коту сибирской породы по кличке Мир, которого ранее подарил глава РФ Владимир Путин. Об этом сообщил сам губернатор Акиты на встрече с дальневосточными депутатами во время форума председателей региональных заксобраний стран Северо-Восточной Азии.

«Он (губернатор префектуры Акита) рассказал, что очень привязался к российскому Миру, — говорится в сообщении, которое обнародовано на официальном сайте Законодательного собрания Приморского края. — Кот взрослеет на глазах, и после того как на официальном сайте префектуры появились его последние фотографии, многие отметили, что его морда приобретает уже японские черты».

Напомним, в 2012 году губернатор префектуры Акита подарил российскому лидеру щенка Акита-ину в благодарность за помощь, оказанную РФ Японии во время стихийных бедствий.

В свою очередь, Путин передал японскому губернатору сибирского кота, которого новые хозяева назвали Мир.

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