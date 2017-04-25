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Центр чист, а в роще свалка — фоторепортаж с Урала

Общество

Свердловские города прибирают после зимы. Но чисто пока не везде

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Центр города к лету готов
Александр Комаров © ИА REGNUM
Центр города к лету готов

Первоуральск, Свердловская область, 25 апреля 2017, 07:20 — REGNUM  Города Свердловской области активно прибирают после зимы. В процессе участвуют не только работники жилищно-коммунального хозяйства, но и местные жители.

В прошедшие выходные, 22 и 23 апреля, во многих территориях региона прошли субботники. В Екатеринбурге на уборку своих дворов вышли жители микрорайона Вторчермет. Также активисты прибрали Каменные палатки и район Царского моста.

Общая тенденция коснулась и Первоуральска — расположенного на границе Европы и Азии пригорода Екатеринбурга, одного из промышленных центров региона, а с некоторых пор и города инновационной культуры. О том, как здесь изменилась ситуация по сравнению с началом апреля, в материале ИА REGNUM.

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Аллея на улице Папанинцев. Почти всё прибрано
Александр Комаров © ИА REGNUM
Аллея на улице Папанинцев. Почти всё прибрано
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По ту сторону контейнеры для мусора. А по эту — свалка. Магазин рядом, видимо, оттуда
Александр Комаров © ИА REGNUM
По ту сторону контейнеры для мусора. А по эту — свалка. Магазин рядом, видимо, оттуда
3
Много лет назад здесь была асфальтовая дорожка. А сегодня просто грязь
Александр Комаров © ИА REGNUM
Много лет назад здесь была асфальтовая дорожка. А сегодня просто грязь
7
Улица Герцена. Кусты обрезали, а ветки не убрали. Так они и лежат на пешеходной дорожке
Александр Комаров © ИА REGNUM
Улица Герцена. Кусты обрезали, а ветки не убрали. Так они и лежат на пешеходной дорожке
10
Центральный вход в Парк культуры и отдыха. Весенние работы в разгаре
Александр Комаров © ИА REGNUM
Центральный вход в Парк культуры и отдыха. Весенние работы в разгаре
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Парк новой культуры, он же просто — Парк культуры и отдыха. Относительно чисто
Александр Комаров © ИА REGNUM
Парк новой культуры, он же просто — Парк культуры и отдыха. Относительно чисто
5
Монумент Героям фронта и тыла приводят в порядок ко Дню Победы
Александр Комаров © ИА REGNUM
Монумент Героям фронта и тыла приводят в порядок ко Дню Победы
9
Работники городских коммунальных служб подкрашивают бордюры и поребрики
Александр Комаров © ИА REGNUM
Работники городских коммунальных служб подкрашивают бордюры и поребрики
8
И приводят в порядок памятник Ленину и трибуну возле него
Александр Комаров © ИА REGNUM
И приводят в порядок памятник Ленину и трибуну возле него
13
На проспекте Ильича уборка в разгаре
Александр Комаров © ИА REGNUM
На проспекте Ильича уборка в разгаре
12
А тем временем на газонах пробивается первая зелёная трава
Александр Комаров © ИА REGNUM
А тем временем на газонах пробивается первая зелёная трава
11
А берёзовая роща ещё только ждёт, когда в ней приберут
Александр Комаров © ИА REGNUM
А берёзовая роща ещё только ждёт, когда в ней приберут
15
Прибраться бы не мешало
Александр Комаров © ИА REGNUM
Прибраться бы не мешало
16
Судя по мешкам, процесс уже идёт
Александр Комаров © ИА REGNUM
Судя по мешкам, процесс уже идёт
14
Но пока зона отдыха выглядит совсем не эстетично
Александр Комаров © ИА REGNUM
Но пока зона отдыха выглядит совсем не эстетично
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Благоустраиваются и дворы жилых домов. В палисадниках можно увидеть вот такую картину. А скоро здесь взойдут первые цветы
Александр Комаров © ИА REGNUM
Благоустраиваются и дворы жилых домов. В палисадниках можно увидеть вот такую картину. А скоро здесь взойдут первые цветы

Ранее по теме: Урал — блеск и грязь в «столице» инновационной культуры

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regnum author Александр Комаров
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Городское благоустройство
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