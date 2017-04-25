Центр чист, а в роще свалка — фоторепортаж с Урала

Первоуральск, Свердловская область, , 07:20 — REGNUM Города Свердловской области активно прибирают после зимы. В процессе участвуют не только работники жилищно-коммунального хозяйства, но и местные жители.

В прошедшие выходные, 22 и 23 апреля, во многих территориях региона прошли субботники. В Екатеринбурге на уборку своих дворов вышли жители микрорайона Вторчермет. Также активисты прибрали Каменные палатки и район Царского моста.

Общая тенденция коснулась и Первоуральска — расположенного на границе Европы и Азии пригорода Екатеринбурга, одного из промышленных центров региона, а с некоторых пор и города инновационной культуры. О том, как здесь изменилась ситуация по сравнению с началом апреля, в материале ИА REGNUM.

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