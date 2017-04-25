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Якутия, Камчатка и Хабаровский край названы популярными для этнотуризма

Общество

Дальневосточные регионы отличились этнопоселениями и фестивалями

Якутск, 25 апреля 2017, 06:21 — REGNUM  В списке самых популярных для этнотуризма регионов России Якутия заняла 10-ое место, Хабаровский край — 12-ое, Камчатка — 14-ое. ТОП-15 регионов на основании этого критерия составило аналитическое агентство ТурСтат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Самым популярным этнотуром Якутии названо посещение этнокомплекса «Ытык Хайа». В Хабаровском крае туристы с удовольствием ездят в нанайское село Сикачи-Алян, а также населённые пункты Джари, Ачян, Верхний Нерген, Верхняя Эконь, путешествуют по тропе Дерсу Узала, посещают остров Ядасен. На Камчатке туристов интересует корякское стойбище «Чак-чив», эвенское стойбище «Мэнэдек», деревня ительменов «Пимчах», этнокомплекс «Кайныран» и этническая деревня «Танынаут».

В качестве самых интересных этнофестивалей на Дальнем Востоке в 2017 годы ТурСтат называет «Зима начинается с Якутии» (1 — 4 декабря), «Наследие Мангбо» (река Амур от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре, август), День национальной культуры народов Приамурья «Буэ Аняпу» (Хабаровский край, 18 декабря), национальный ительменский праздник «Алхалалай» (этнодеревня «Пимчах», Елизовский район Камчатки, 9 сентября). Также туристам предлагают побывать в Магаданской области на эвенских праздниках встречи Нового Солнца «Хэбденек» (Магадан, 24 июня) и первой рыбы «Бакылдыдяк» (поселок Ола, Нюклинская коса, 17 июля).

Как сообщало ИА REGNUM, рынок этнотуризма в России оценивается в полмиллиона человек. Наибольшей популярностью пользуются этнотуры длительностью семь дней и стоимостью 50 тысяч рублей и этнотуры выходного дня стоимостью от 1 до 3 тысяч рублей. В первой пятёрке самых популярных для этнографического туризма регионов — Карелия, Вологодская область, Бурятия, Иркутская область и Хакасия.

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