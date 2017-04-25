Россия передала около 12 тонн продовольствия в Алеппо и Латакию

Москва, , 05:59 — REGNUM Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 24 апреля провели восемь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городе Алеппо — в районах Новое Алеппо, Центральный, Сад Альлоз, Кавкаби, Шейх Фарес, Аль-Захабия и Ансар — жителям было передано 7,2 тонны питьевой бутилированной воды и 200 продовольственных наборов.

В лагерь беженцев в городе Латакия доставлено 3,5 тонны продовольствия.

Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 11,8 тонны. Всего за сутки гуманитарную помощь получили 3725 человек.

Также сообщается о доставке российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор 21 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

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