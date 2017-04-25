Скорость внутри Бульварного кольца в Москве хотят снизить до 50 км/ч

Москва, , 05:53 — REGNUM Скорость движения автомобилей в центре Москвы в пределах Бульварного кольца планируется ограничить 50 км/ч. Об этом 25 апреля пишет газета «Известия» со ссылкой на Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Когда именно следует ожидать нововведения, не уточняется. В ЦОДД отметили, что «вопрос находится на стадии проработки, решение по нему ещё не принято, сроки пока не определены».

Сообщается, что перед введением ограничения столичные власти планируют спросить мнение москвичей. При этом опрос, по информации издания, будет проведён исключительно среди жителей Центрального административного округа Москвы.

Комментируя инициативу, руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский отметил, что в пользу такого ограничения есть немало доводов. «Во-первых, 50 км/ч — это максимальная пропускная способность полосы. Если скорость выше, пропускная способность падает. Во-вторых, если на такой скорости автомобиль наезжает на пешехода, у последнего шансы выжить составляют примерно 80%. В-третьих, это соответствует европейским и американским нормам», — пояснил он.

Напомним, что попытки ограничить скоростной режим в центре столицы уже предпринимались в 2014 году. Тогда на обсуждение выносилась инициатива о снижении скорости в пределах Бульварного кольца до 40 км/ч. Однако из 140 тысяч москвичей, проголосовавших на сайте «Активный гражданин», 53% высказались против изменений.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил вернуться к данному вопросу спустя некоторое время и ещё раз узнать мнение горожан.