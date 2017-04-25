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В Южной Дакоте 15 человек судят за торговлю перьями орлов

Общество

Перья и части тела орлов используются для изготовления сувениров и ритуальных предметов, с одной птицы можно выручить от $1000 до $1200

Пирр, США, 25 апреля 2017, 05:53 — REGNUM  Власти Южной Дакоты сообщили о завершении двухлетней тайной операции, в результате которой была выявлена банда торговцев перьями, клювами и когтями лысых и золотых орлов, передает Associated Press.

По информации властей, установленное количество орлов, пострадавших от действий злоумышленников, в настоящий момент составляет 100 особей, однако их может оказаться гораздо больше.

Так, в ходе одной из операций, проведенных под прикрытием, правоохранители обнаружили пластиковые мешки для мусора, заполненные перьями редких видов орлов.

Дэн Роллинс, специальный представитель Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, сообщила, что «это будет один из крупнейших случаев такого рода, с которым мы когда-либо работали».

По словам прокурора Рэнди Зайлера, перья и части тела орлов используются для изготовления сувениров и ритуальных предметов и пользуются большим спросом. С одной птицы можно выручить от $1000 до $1200.

В настоящий момент по делу о незаконной охоте и продаже частей орлов Южной Дакоты задержаны 15 человек из четырех штатов, в ближайшее время могут быть арестованы еще несколько человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Министра госбезопасности ЮАР подозревают в незаконной охоте на носорогов

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