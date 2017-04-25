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Медведев пообещал Якутии 7 млрд рублей на реконструкцию ВПП аэропорта

Общество

«В условиях низкой плотности автомобильных и железных дорог особенно важно поддерживать и развивать наземную инфраструктуру воздушного транспорта»

Якутск, 25 апреля 2017, 06:03 — REGNUM  Реконструкция взлётно-посадочной полосы №2 аэропорта Якутска начнётся в 2017 году, а строительство железной дороги Беркакит—Томмот — Нижний Бестях будет завершено в ближайшее время. Такое заявление сделал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании в Мурманске, где обсуждались крупные проекты развития транспортной инфраструктуры севера России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На реконструкцию второй ВПП в аэропорту Якутска из федерального бюджета намерены выделить порядка 7 млрд рублей, приводит слова премьер-министра пресс-служба Госсобрания республики. Финансирование дают, по словам Дмитрия Медведева, потому, что «в условиях низкой плотности автомобильных и железных дорог особенно важно поддерживать и развивать наземную инфраструктуру воздушного транспорта». Стабильно работающие воздушные ворота Якутии должны будут обеспечить мобильность постоянно проживающего населения и вахтовиков, также подчеркнул премьер-министр.

Что касается железнодорожного сообщения, то участок дороги Беркакит — Томмот — Нижний Бестях, по мнению Дмитрия Медведева, уже существенным образом улучшает логистику северного завоза, так как построен практически на 90%.

«Мы видим задачу — в ближайшее время завершить этот участок в полном объёме и запустить не только грузовое, но и пассажирское сообщение», — сообщил председатель правительства РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра транспорта Якутии Семёна Винокурова, железную дорогу Беркакит — Томмот — Нижний Бестях вряд ли успеют достроить в 2017 году, так как пока не удаётся сменить нерадивого подрядчика, корпорацию «Трансстрой», на другую компанию.

«Основной сезон строительства в Якутии — это летние месяцы, которые уже фактически упущены», — отмечал министр.

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