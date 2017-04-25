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ЮНИСЕФ: Более 25 млн детей не посещают школу в зонах вооружённых конфликтов

Общество

ЮНИСЕФ заявляет о нехватке средств на финансирование гуманитарных образовательных программ

Нью-Йорк, США, 25 апреля 2017, 03:45 — REGNUM  Более 25 млн детей в мире не посещают школьных занятий из-за вооружённых конфликтов. Такие данные озвучил 24 апреля Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«Более 25 миллионов детей в возрасте от 6 до 15 лет, что составляет 22% детей этой возрастной группы, не посещают школу в зонах конфликта в 22 странах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самый низкий показатель посещаемости в начальных классах зафиксирован в Южном Судане, где образования не получают почти 72% детей. Немногим лучше ситуация в Чаде (50%) и Афганистане (46%). Эти же три страны являются лидерами по числу девочек, не ходящих в школу: 76% — в Южном Судане, 55% — в Афганистане, 53% — в Чаде.

Посещаемость занятий в средней школе наиболее низкая в Нигере, где не получают образования 68% подростков, а также в Южном Судане (60%) и Центральноафриканской Республике (55%).

«Ни в какое другое время образование не имеет столь большое значение, как во время войны», — отметила руководитель отдела ЮНИСЕФ по вопросам образования Джозефин Борн. «Как без образования дети смогут раскрыть свой потенциал и внести вклад в стабильное будущее своих семей, общин и стран?» — подчеркнула она.

Сообщается, что ЮНИСЕФ осуществляет образовательные программы в зонах конфликтов, в том числе организуют для детей занятия с репетиторами и проводит курсы подготовки учителей. При этом фонд испытывает недостаток средств на финансирование этих программ. Как отмечается, за период с 2010 года на образование было потачено менее 2% всех средств, выделенных на гуманитарные операции.

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