В Дагестане трасса М-29 разблокирована после освобождения дальнобойщиков

Махачкала, , 01:32 — REGNUM Федеральная трасса М-29 была заблокирована более чем на три часа в районе села Первомайское Каякентского района Дагестана сегодня ночью. Дорогу перекрыли родственники двух местных дальнобойщиков, которые были ранее задержаны сотрудниками силовых структур за нарушение общественного порядка в поселке Манас Карабудахкентского района, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах республики. Там уже несколько недель проходит акция протеста дальнобойщиков против системы «Платон».

Как сообщил один из родственников задержанных, двое жителей села Каякент были задержаны еще три дня назад, но сотрудники полиции держали их под арестом. Сейчас, после акции с перекрытием дороги, задержанных отпустили, они находятся уже дома. В МВД по республики Дагестан подтвердили факт перекрытия дороги в Каякентском районе, однако не прокомментировали ситуацию с задержанием дальнобойщиков. В ведомстве сообщили, что движение по трассе восстановлено.

Как сообщают местные жители, перекрытие дороги не связано с протестом против системы «Платон». Участок, где была перекрыта дорога, находится в соседнем районе Дагестана, южнее места, где проходит акция протеста. Федеральная трасса М-29 проходит через территорию Дагестана в Азербайджан.

Акция протеста дальнобойщиков проходит в Дагестане с конца марта. При этом, по данным Росавтодора, только 7% дагестанских дальнобойщиков зарегистрированы в системе «Платон». Акции протеста начались после того, как правительство запланировало повысить плату за километр пути до 3,06 рублей. Однако протест не прекратился даже после того, как власти пошли на уступку и было решено снизить плату за километр пути до 1,91 рублей. Раньше оплата составляла 1,53 рубля. Протестующие требуют полной отмены «Платона».

Читайте по теме: Дагестанские дальнобойщики вновь начали протесты против «Платона»

Власти Дагестана пойдут навстречу законопослушным дальнобойщикам