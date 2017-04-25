СМИ: Столица ЛНР отключена от электроснабжения
Киев обещал отключить Луганск от электроснабжения в полночь 25 апреля
Луганск, 25 апреля 2017, 01:15 — REGNUM Столица Луганской Народной Республики в ночь на 25 апреля осталась без электроснабжения. Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на корреспондентов из различных районов города.Вероятной причиной обесточивания называется отключение электроснабжения украинской стороной. Сообщается, что энергетики и коммунальные службы в настоящее время работают над восстановлением подачи электричества.
Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно о намерении Украины в полночь 25 апреля отключить от электроснабжения территорию Луганской Народной Республики.
По словам гендиректора ООО «Луганское энергетическое объединение» Владимира Грицая, такое решение приняли Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и госпредприятие «Энергорынок» из-за задолженностей по оплате.
Отметим, ранее и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин заявлял, что власти республики готовы к прекращению электроснабжения со стороны Украины. «Электроэнергии, поступающей со смежных территорий, нам хватает, никакого сбоя не будет», — заверил он.
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