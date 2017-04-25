Австралия направит $10 млн в Йемен в рамках гуманитарной поддержки
В марте 2017 года правительство Австралии направило $20 млн в рамках гуманитарной помощи для Южного Судана и Сомали
Канберра, 24 апреля 2017, 23:30 — REGNUM Правительство Австралии направит $10 млн для оказания гуманитарной поддержки Йемену, 24 апреля сообщает Australian Associated Press.
Финансовая помощь будет оказана через Всемирную продовольственную программу, международные гуманитарные организации и австралийские гуманитарные группы, действующие в Йемене.
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Согласно данным CARE Australia, австралийское правительство впервые предоставило прямое финансирование гуманитарной помощи для жителей Йемена с момента начала гражданской войны.
«Помимо фондов жизненно важной помощи мировые лидеры должны использовать все имеющиеся дипломатические каналы для достижения устойчивого политического урегулирования конфликта», — заявила исполнительный директор CARE Australia Салли Мойл.
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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года правительство Австралии направило $20 млн в рамках гуманитарной помощи для Южного Судана и Сомали.
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