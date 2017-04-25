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В Казани пройдет форум активных граждан «Сообщество»

Общество

В рамках работы форума будет представлен план мероприятий по развитию волонтерского движения в России

Участники второго форума активных граждан «Сообщество», прошедшего С 29 по 30 марта 2017 года в Красноярске
Иллюстрация: Форумсообщество.рф
Участники второго форума активных граждан «Сообщество», прошедшего С 29 по 30 марта 2017 года в Красноярске

Казань, 25 апреля 2017, 00:37 — REGNUM  В Казани во вторник, 25 апреля в рамках форума активных граждан «Сообщество» состоится презентация плана мероприятий по развитию волонтерского движения, разработанного во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 5 декабря 2016 года.

Разработать план Владимир Путин поручил по итогам своего Послания Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года.

«Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям. Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован», — отметил Владимир Путин.

На протяжении нескольких месяцев рабочая группа из членов Общественной палаты РФ, экспертов Агентства стратегических инициатив и привлеченных волонтерских организаций работали над анализом барьеров, препятствующих осуществлению волонтерской деятельности, и поиском необходимых решений, направленных на создание благоприятных условий для работы тысяч волонтерских организаций в нашей стране. В 63 субъектах Российской Федерации Ассоциация волонтерских центров совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр» провели общественные слушания по обсуждению предложений, касающихся совершенствования законодательства, и необходимых мер поддержки волонтерского движения, в которых приняли участие почти 2 000 человек.

В результате экспертным сообществом был разработан план развития волонтерского движения, включающий системные мероприятия по развитию волонтерского (добровольческого) движения, а также меры по поддержке деятельности волонтеров (добровольцев) в отдельных сферах.

В частности, планируется приравнять в российском законодательстве термины «доброволец» и «волонтер», усовершенствовать порядок налогообложения организаторов добровольческой деятельности, наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по регулированию волонтерской деятельности в установленной сфере ведения, распространять лучшие добровольческие практики, разработать программы подготовки в сфере организации волонтерства для должностных лиц и сотрудников органов власти, проводить оценку вклада добровольцев в социально-экономическое развитие территорий, подготовить предложения по нематериальному поощрению граждан, разработать методические рекомендации по взаимодействию с волонтерами в различных отраслях и многое другое.

План содержит конкретные меры, направленные на развитие волонтерского движения в здравоохранении, культуре, экологии и охране природных ресурсов, образовании и социальной защите населения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и поиске людей.

Реализация плана обеспечит рост поддержки в обществе волонтерской деятельности, повысит доверие граждан к НКО, сформирует условия для эффективного использования потенциала благотворительной и волонтерской деятельности, в том числе при реализации социальных программ государства и бизнеса.

В рамках представления плана мероприятий будет рассказано об эффективных добровольческих практиках Приволжского федерального округа.

Форум активных граждан «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

План развития волонтерского движения в России представятсопредседатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому воспитанию Сергей Щетинин и координатор проекта АНО «Агентство стратегических инициатив» Департамента инвестиций в социальную сферу Направления «Социальные проекты» Алиса Бабина.

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Общественная палата РФ и региональные общественные палаты
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