Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу

Астана, , 02:02 — REGNUM Обещание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева бороться с короткими штанами и бородами облетело интернет. Разумеется, слова были вырваны из контекста, приобретая, таким образом, характер какой-то слабо оправданной инициативы властей. Между тем, сказанное Назарбаевым — крайне серьезно и, в перспективе, имеет значение не только для Казахстана. Почему в этих словах нет ни малейшего поводя для шуток, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Назарбаев действительно обещал бороться с бородами и короткими штанами. Говоря о внедрении в Казахстан чуждых религиозных учений, он отметил и местных девушек, которые покрываются полностью черными одеяниями, и мужчин, отпускающих бороду и подрезающих брюки на манер некоторых последователей так называемого «чистого ислама». Президент отметил необходимость законодательного запрета подобных веяний, являющимися вызовом государству.

Вызов Казахстану бросали в последнее время две основные силы — национал-популисты и салафиты. Первые способны достаточно громко о себе заявить и даже вывести на улицу народ, но у них нет ни структуры, ни программы, ни сплоченности рядов. А что же салафиты?

Казахстан не настолько мусульманская страна, как принято думать реальных соблюдающих мусульман в ней не более 4% населения. Из них около 25−30 тысяч, являются сторонниками «чистого ислама» — салафитами. И часть из этих салафитов подчеркивают свою религиозную принадлежность, нося длинную рубаху с короткими штанами и бороду без усов. Конечно, не все салафиты — радикальные исламисты, борющиеся с государством; доля радикалов в них — небольшая (в год арестовывают около 50−100 человек). Но тенденция к исламизации набирает темпы, и уже через 10−15 лет количество истинных мусульман составит уже 10−15% от населения страны, и какими будут последствия для государства — предсказать нельзя. Как будет развиваться салафизм, как активно будет приобретать новых сторонников, — вопрос ближайшего будущего. Но если Казахстан желает оставаться светским государством — то принимать меры он должен уже сейчас.

Узнайте детали из статьи: Для чего в Казахстане будут бороться с бородами и короткими штанами

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