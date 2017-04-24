В Оренбурге Большой благотворительный бал увенчался скандалом

Оренбург, , 20:20 — REGNUM В Оренбурге в центре скандала оказалось благотворительное мероприятие. В областном центре 21 апреля прошел Большой благотворительный бал. За несколько дней до его начала Русфонд заявил об отказе в поддержке и направил письмо губернатору Оренбургской области, где выразил недовольство поведением руководителя Центра социальных инициатив «Содействие» Елены Либкинд.

Именно ее организация выступила организатором благотворительного бала. Русфонд указал, что Либкинд рассылала письма в коммерческие организации с просьбой оказать материальную помощь в проведении бала. Для перечисления средств были указаны реквизиты организации «Содействия». Русфонд заявил, что не уполномочивал Либкинд на такую рассылку, а также на любые действия от имени фонда, и отказался от дальнейшей поддержки Большого благотворительного бала, сообщают местные СМИ.

Сегодня, 24 апреля, Елена Либкинд прокомментировала сложившуюся ситуацию: «Необходимо сказать, что Русфон» и национальная родительская ассоциация — это федеральные организации. Они не могут заниматься непосредственной организацией (мероприятия) в регионе, например, подписывать договоры. Поэтому было необходимо выбрать организатором юридическое лицо. В этом качестве выступил центр «Содействие», как коллективный член национальной родительской ассоциации».

Она отметила, что новый благотворительный проект поддержали более 30 организаций. В рамках бала собрано более 1 млн рублей, из них целевые — 804 тыс. рублей. Эта сумма будет потрачена на развитие семейных любительских театров, а также на лечение тяжелобольных людей. Расходы по проекту составили чуть более 400 тыс. рублей. При этом Елена Либкинд подчеркнула, что лично она на проекте ничего не заработала, а расходы превысили планируемую сумму и они лягут на плечи центра «Содействие», который она возглавляет, сообщает портал orenday.ru.

Как заявила организатор благотворительного мероприятия, до 15 июля организация отчитается целевых расходах. По ее словам, после отказа Русфонда в поддержке задача помощи тяжелобольным детям усложняется. «Вот помощь тяжело больным детям, как вы понимаете вопрос более сложный, особенно с учетом того, что «Русфонд» устранился и за все время работы над проектом нам не были представлены тяжелобольные детки для перечисления средств…», сообщает ТК «Регион».

Либкинд уверяет, что действовала в рамках полномочий, а то, что Русфонд за два дня до бала лишил своего представителя в Оренбуржье полномочий, «внутренним делом» организации.

Местные СМИ в свою очередь отметили, что некоторые члены оргкомитета, узнав об отказе Русфонда и письме губернатору, просили убрать их фотографии с сайта мероприятия. Однако реакции на это не последовало. Этот момент Елена Либкинд прокомментировать не смогла. Вместе с тем она сделала акцент на том, что ей не известно об отказе областного правительства от участия в благотворительном мероприятии.

Что же касается правительства Оренбургской области, то официальных комментариев оно не дает, за исключением заявления, что никакого участия в организации этого мероприятия оно не принимало, сообщает ГТРК «Оренбург».

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