Понедельник, 24 Апреля 2017 года
21:28:18 МСК

В Оренбурге Большой благотворительный бал увенчался скандалом

Общество

В Оренбурге первый благотворительный бал, который хотели сделать традиционным в День благотворителя и мецената, прошел со скандалом. Русфонд выразил недовольство поведением организатора и отказался от поддержки мероприятия

Оренбург, 24 апреля 2017, 20:20 — REGNUM  В Оренбурге в центре скандала оказалось благотворительное мероприятие. В областном центре 21 апреля прошел Большой благотворительный бал. За несколько дней до его начала Русфонд заявил об отказе в поддержке и направил письмо губернатору Оренбургской области, где выразил недовольство поведением руководителя Центра социальных инициатив «Содействие» Елены Либкинд.

Именно ее организация выступила организатором благотворительного бала. Русфонд указал, что Либкинд рассылала письма в коммерческие организации с просьбой оказать материальную помощь в проведении бала. Для перечисления средств были указаны реквизиты организации «Содействия». Русфонд заявил, что не уполномочивал Либкинд на такую рассылку, а также на любые действия от имени фонда, и отказался от дальнейшей поддержки Большого благотворительного бала, сообщают местные СМИ.

Сегодня, 24 апреля, Елена Либкинд прокомментировала сложившуюся ситуацию: «Необходимо сказать, что Русфон» и национальная родительская ассоциация — это федеральные организации. Они не могут заниматься непосредственной организацией (мероприятия) в регионе, например, подписывать договоры. Поэтому было необходимо выбрать организатором юридическое лицо. В этом качестве выступил центр «Содействие», как коллективный член национальной родительской ассоциации».

Она отметила, что новый благотворительный проект поддержали более 30 организаций. В рамках бала собрано более 1 млн рублей, из них целевые — 804 тыс. рублей. Эта сумма будет потрачена на развитие семейных любительских театров, а также на лечение тяжелобольных людей. Расходы по проекту составили чуть более 400 тыс. рублей. При этом Елена Либкинд подчеркнула, что лично она на проекте ничего не заработала, а расходы превысили планируемую сумму и они лягут на плечи центра «Содействие», который она возглавляет, сообщает портал orenday.ru.

Как заявила организатор благотворительного мероприятия, до 15 июля организация отчитается целевых расходах. По ее словам, после отказа Русфонда в поддержке задача помощи тяжелобольным детям усложняется. «Вот помощь тяжело больным детям, как вы понимаете вопрос более сложный, особенно с учетом того, что «Русфонд» устранился и за все время работы над проектом нам не были представлены тяжелобольные детки для перечисления средств…», сообщает ТК «Регион».

Либкинд уверяет, что действовала в рамках полномочий, а то, что Русфонд за два дня до бала лишил своего представителя в Оренбуржье полномочий, «внутренним делом» организации.

Местные СМИ в свою очередь отметили, что некоторые члены оргкомитета, узнав об отказе Русфонда и письме губернатору, просили убрать их фотографии с сайта мероприятия. Однако реакции на это не последовало. Этот момент Елена Либкинд прокомментировать не смогла. Вместе с тем она сделала акцент на том, что ей не известно об отказе областного правительства от участия в благотворительном мероприятии.

Что же касается правительства Оренбургской области, то официальных комментариев оно не дает, за исключением заявления, что никакого участия в организации этого мероприятия оно не принимало, сообщает ГТРК «Оренбург».

.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Благотворительность
Главное сегодня
NB!
24.04.17
«Ангелы» и «черти»: Путин нашел новые аналогии своей работы
Санкт-ПетербургРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
24.04.17
Полмиллиарда — в «Черную дыру»
Нижний НовгородРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
МоскваРоссия Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова Происшествия
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Владимир Добрынин «Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Марат ШибутовСпецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом
АстанаКазахстан Антитеррор Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
Санкт-ПетербургРоссия Новое в законодательстве РФ Политика
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
СтрасбургФранция Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
Санкт-ПетербургРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
Санкт-ПетербургРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Политика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
ещё главное