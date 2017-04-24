Путин: В дельту Волги на рыбалку будем ездить
Президент принял участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
Санкт-Петербург, 24 апреля 2017, 19:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что экологическое состояние Волги позволяет организовать в прикаспийской дельте реки настоящую рыбалку. Об этом глава государства заявил сегодня, 24 апреля, на заседании попечительского совета Русского географического общества.
В ходе заседания один из докладчиков рассказывал об экологическом состоянии Байкала и Волги. Путин уточнил у докладчика: «В дельте Волги чище?» Тот ответил утвердительно.
«То есть в дельту Волги на рыбалку будем ездить», — резюмировал президент.
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