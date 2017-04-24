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В Пятигорске почтили память жертв геноцида армян

Общество

Армянская община Пятигорска — одна из крупнейших на юге России. Армяне составляют более 13,3% населения города

Пятигорск, Ставропольский край, 24 апреля 2017, 19:30 — REGNUM  В Пятигорске (Ставропольский край) 24 апреля вспомнили жертв геноцида армянского народа в Османской Турции. В городе прошел траурный митинг, а в пятигорской армянской церкви Сурб Саргис прозвучала поминальная молитва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Трагедия произошла 102 года назад, однако эта дата вспоминается ежегодно и отмечается траурными митингами в Пятигорске.

Сразу после церковной службы к мемориальной стене прошествовал митинг, который завершился возложением цветов. Власти города присоединились к армянской национально-культурной общине.

«Лишить жизни полтора миллиона людей — такое никогда не может быть забыто. Сегодня с армянским народом весь народ России и многонациональный Пятигорск. Мы вместе разделяем боль утраты», — сказал на митинге глава города Лев Травнев.

Он напомнил, что какие бы негативные внешнеполитические процессы не происходили, пятигорчане всегда высоко будут ценить мир и уважение в своем большом доме, где проживают представители многих национальностей.

«Трагедия армянского народа — это трагедия всех людей мира. Россияне приняли эту трагедию как свою собственную. Сотни тысяч армян приехали в Россию и здесь обрели свою вторую родину», — сказала председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько.

Пятигорск — крупнейший город-курорт Кавказских Минеральных Вод и столица Северо-Кавказского федерального округа. Численность населения Пятигорска занимает второе место в крае после Ставрополя. Там проживают 145 тыс. человек, 13,3% населения — армяне. Армянская община Пятигорска — одна из крупнейших на юге России.

24 апреля в 1915 году в Османской империи началась насильственная депортация и уничтожение армянского народа. В этот день произошла массовая резня армянской интеллигенции в Константинополе. С этого дня началось выселение их в безжизненные пустыни Сирии и Месопотамии.

Палачи армянского народа уничтожили около двух миллионов человек. С тех пор эта трагическая дата во всем цивилизованном мире стала днем памяти армян — жертв геноцида.

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Геноцид армян в Османской Турции
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