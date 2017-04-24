Руководители «Радио Зенит» лишились должностей за новость о VIP-ложах

Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM Генеральный директор петербургского «Радио Зенит» и редактор службы новостей этой радиостанции отстранены от занимаемых должностей в связи с распространением информации «о якобы имевшем место требовании о сносе и реконструкции vip-трибун на стадионе «Санкт-Петербург».

О кадровом решении сообщила пресс-служба холдинга «Газпром-медиа» (контролирует «Радио Зенит»), заявив о некорректности распространенной радиостанцией новости.

В результате своих должностей лишились гендиректор радиостанции Алексей Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина.

Как отмечается, недостоверная информация была распространена 22 апреля. В этот день проводился первый матч на новом стадионе «Санкт-Петербург», в котором петербургский «Зенит» принимал «Урал» из Екатеринбурга.

Читайте также: «Зенит» опроверг информацию о сносе VIP-лож на новом стадионе

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день ФК «Зенит» официально опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что футбольный клуб якобы хочет снести президентскую ложу и еще 36 VIP-лож на новом стадионе по причине того, что качество этих помещений якобы не соответствует требованиям клуба. В сообщении клуба эта информация была названа «глупостью».

«Еще раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 VIP-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами», — заявили 22 апреля в ФК «Зенит».

Добавим, что радиостанция не была первоисточником скандального сообщения, а лишь процитировала его в своем эфире.

«Радио Зенит» — петербургская информационная музыкальная спортивная радиостанция. Вещание круглосуточно в FM-диапазоне с 20 октября 2007 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Албин назвал новый срок передачи стадиона «Санкт-Петербург» клубу «Зенит»