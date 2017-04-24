Работница латвийской полиции получила выговор за флажок России в машине

Рига, , 17:20 — REGNUM Государственная полиция Латвии в ходе служебной проверки приняла решение сделать выговор старшему инспектору Криминальной полиции, которая разместила в салоне своего личного автомобиля ленточку в цветах российского флага. Поводом для разбирательств стало распространенное в соцсетях фото данной машины, сообщает портал Rus.delfi.lv. Помимо флага, за лобовым стеклом был размещен пропуск МВД.

Как пояснили в Госполиции, согласно внутренним нормативным актам, пропуск разрешено размещать на видном месте лишь в том случае, если авто по служебным делам было припарковано возле зданий МВД. В данном случае машина стояла возле дома инспектора, поэтому наличие пропуска — это нарушение, поэтому сотрудницу лишили права им пользоваться впредь. Также вынесен выговор за нахождение в машине «символики другого государства».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2016 года программа «Bez Tabu» на телеканале TV3 сообщила о том, что в Риге обнаружена личная машина одного из работников Госполиции, которая украшена российской символикой — в салоне находится российский флаг, на стекле размещен российский герб, а на номере надпись «Полиция Российской Федерации». На заднем бампере автомобиля по-русски написано — «Я люблю Россию!». Также латышские журналисты отметили, что и сам владелец машины в своей речи использовал русские слова.

Отметим, что в Латвии, как Георгиевская ленточка, так и символика России, официально не запрещены.